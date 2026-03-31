Murió mujer entrerriana que había sufrido quemaduras en un dramático episodio

La mujer de 50 años falleció luego de permanecer internada con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Ocurrió en una vivienda de Crespo y es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Una mujer de 50 años murió este martes por la tarde tras haber sufrido graves quemaduras en un episodio ocurrido en una vivienda de Crespo. La víctima se encontraba internada en estado reservado desde el lunes, y su fallecimiento fue confirmado a Elonce por fuentes policiales.