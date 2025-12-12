Fin de semana en Entre Ríos: Se aproxima un frente frío con lluvias

Tras la lluvia registrada este jueves, las temperaturas seguirán elevadas en la provincia. El ingreso de un frente frío provocaría cambios hacia la noche del sábado, posibles tormentas el domingo y máximas menores a 30 grados a partir del lunes.
Entre Ríos experimenta viernes una mejora en las condiciones del tiempo luego de las lluvias registradas pasada la mitad de la tarde de jueves. Sin embargo, el clima de características tropicales continúa dominando gran parte de la región central del país, con jornadas marcadas por calor intenso y tormentas aisladas que se desarrollan principalmente durante la tarde.
Estas tormentas, conocidas como “de masa de aire”, se originan por el fuerte calentamiento superficial y suelen formarse desde media tarde en adelante, cuando la atmósfera concentra mayor energía para alimentar los procesos convectivos.
Para este viernes, en Entre Ríos se espera una disminución progresiva de la nubosidad, lo que permitirá que las temperaturas vuelvan a ubicarse en valores elevados, especialmente durante la tarde. La humedad residual tras las precipitaciones generará una sensación térmica superior a la temperatura real. La máxima prevista es de 32 grados y la mínima de 20.
El sábado mantendrá el mismo patrón: una jornada calurosa y húmeda, con una máxima estimada de 33 grados y viento leve a moderado del norte. Sin embargo, hacia la noche comenzará a aumentar la nubosidad debido a la aproximación de un frente frío, que provocará un cambio de viento al sector sur.
Los efectos más notorios llegarán el domingo, cuando se espera que las condiciones vuelvan a tornarse inestables. Podrían registrarse lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, en distintos puntos de la provincia. La mínima será de 20 grados y la máxima rondará los 30.
El frente frío marcaría el inicio de un descenso térmico más definido para el comienzo de la próxima semana, con un alivio después de varios días de calor extremo e inestabilidad.
En tanto, desde el lunes y martes las temperaturas bajarían y la máxima seria de 26 grados y la mínima de 17 grados.
Metored – SMN