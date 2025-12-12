Shell aumentó sus combustibles por tercera vez en 12 días: los nuevos valores

Las estaciones de servicio actualizaron sus precios durante la madrugada y registraron el tercer aumento en lo que va del mes en Paraná. La nafta súper aumentó 20 pesos por litro, según confirmó un relevamiento. Los nuevos valores.
Shell aplicó durante la madrugada de este viernes un nuevo incremento en los precios de sus combustibles y acumuló así tres subas en los primeros días de diciembre. El ajuste se sumó al aumento aplicado el pasado 5 de diciembre, luego de un mes de noviembre que estuvo marcado por seis incrementos consecutivos en los surtidores.
De acuerdo con el relevamiento realizado, la nafta súper registró una variación de 20 pesos por litro, mientras que el resto de los productos también presentó subas, aunque de menor magnitud. Con esta actualización, los valores vigentes reemplazaron a los precios que se encontraban en las pizarras hasta la jornada anterior.
Los nuevos precios en la capital entrerriana (a modo de referencia)
Tras el incremento aplicado este viernes, los valores vigentes en las estaciones de servicio Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:
Súper: $1.799
V-Power Nafta: $2.050
Evolux: $1.828
V-Power Diésel: $2.061
Estos precios reemplazaron a los anteriores, que hasta ayer eran:
Súper: $1.779
V-Power Nafta: $2.036
Evolux: $1.807
V-Power Diésel: $2.048
Elonce