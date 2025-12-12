La Jefatura Departamental Uruguay Rinde Homenaje a sus Funcionarios Retirados: Una Vida de Compromiso con la Comunidad

La Jefatura de Policía Departamental Uruguay expresa su más profundo y sincero reconocimiento a los funcionarios policiales que, tras una destacada carrera, se acogen al beneficio del retiro, cerrando un ciclo de servicio ejemplar a la comunidad.

Esta institución celebra la trayectoria de aquellos camaradas que dedicaron su vida a la protección ciudadana, dejando una huella imborrable de profesionalismo, lealtad y coraje en cada una de sus funciones dentro de esta Departamental.

El compromiso y la vocación demostrada a lo largo de los años no solo contribuyeron a la seguridad de Concepción del Uruguay, sino que también sentaron un precedente de excelencia para las nuevas generaciones de la Policía de Entre Ríos.

Hacemos una mención especial y extendemos nuestro agradecimiento a los siguientes funcionarios por su invaluable aporte a la fuerza:

• Suboficial Mayor Cavagna, Ricardo

• Suboficial Mayor Viera, Marcelo Jose

• Suboficial Mayor Soto, Pablo Adrian

• Suboficial Mayor Badia, Julio Alfredo

• Suboficial Principal Kaneman, Julio Abel

• Suboficial Mayor Stegeman, Juan Jose

• Suboficial Mayor Solis, Viviana Noemi

• Suboficial Mayor Gomez, Sergio Eduardo

• Suboficial Mayor Piaseski, Adriana Maria

• Suboficial Mayor Treise, Natalia Cristina

La cúpula de la Jefatura Departamental Uruguay les desea a los camaradas que inician esta nueva y merecida etapa, el mayor de los éxitos, gozando de salud y bienestar junto a sus familias.

«Una labor que culmina y que ha sido fundamental para que la ciudadanía pueda gozar de paz y bienestar. El compromiso de estos funcionarios ha garantizado la seguridad y libertad de nuestra comunidad.

«El uniforme se retira, pero la vocación de servicio y el honor de haber pertenecido a esta gran familia policial perdurarán por siempre en sus vidas.»

