Concepción del Uruguay: Colisión entre motos dejó tres lesionados, entre ellos, una joven embarazada

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se produjo al mediodía, donde colisionaron dos motocicletas, resultando heridas tres personas, entre ellas una mujer que cursa el sexto mes de embarazo. Afortunadamente, todas las lesiones fueron de carácter leve.

Personal de la Comisaría Tercera fue comisionado al lugar, donde constató la colisión entre:

Motovehículo Honda Navi: Conducido por una ciudadana de 36 años.

Motocicleta Yamaha FZ16 (roja): Conducida por un joven de 26 años, quien llevaba como acompañante a a una joven de 24 años.

DETALLES DEL SINIESTRO Y LESIONES

Los informes indican que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionaron y sus ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica.

Se destaca que la acompañante de 24 años se encuentra cursando el sexto mes de embarazo, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de la ambulancia para una atención prioritaria y su traslado.

Tras la asistencia médica en el nosocomio local, el diagnóstico para todos los involucrados fue de Lesiones Leves.

Comparte esto: Twitter

Facebook

