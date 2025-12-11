Concepción del Uruguay: Allanamiento con un detenido por agresiones, amenazas de muerte y uso de un arma impropia

Según se confirmó a Génesis24, un operativo policial conjunto culminó este miércoles con la detención de un hombre de 31 años, implicado en un grave conflicto vecinal que incluyó agresiones, amenazas de muerte y el uso de un arma impropia.

El allanamiento se efectuó a las 17:30 horas en una vivienda ubicada en calle Dr. Marcó del Barrio Rocamora, mediante un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías en una causa caratulada como «Amenazas Calificadas y Lesiones Leves Dolosas».

El incidente que motivó la orden judicial ocurrió en la noche del martes, a las 21:30 horas, en el cruce de calle Estrada y 13 del Oeste Norte. La policía fue comisionada por una disputa que involucraba un arma blanca.

Allí, un joven de 21 años denunció haber sido agredido por el hombre de 31 años, quien se encontraba en un estado de gran agresividad frente a su vivienda.

El agresor, gritando a vecinos y al personal policial, amenazó a viva voz al denunciante y al oficial a cargo. En ese momento, se abalanzó hacia el móvil policial y el denunciante.

Durante la agresión, la policía logró distinguir que el hombre de 31 años portaba una «lanza» o arma casera consistente en un palo largo con un cuchillo atado en la punta. Luego de ello el agresor huyó por un pasillo interno.

El joven de 21 años, denunciante, presentaba una lesión cortante en el hombro izquierdo (certificada como lesiones leves por la médica policial).

En el allanamiento de hoy, la policía logró la formal detención del hombre de 31 años y el secuestro de la prueba clave: una “lanza” o “chuza” construida con un hierro nervado con una punta en su extremo.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En el operativo colaboraron el Segundo Jefe de la División Operaciones, Comisaría Segunda, Sección Motorizada y División Policía Científica.

Comparte esto: Twitter

Facebook

