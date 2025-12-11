El precio de la hacienda en pie experimentó subas cercanas al 16%

El mercado ganadero provincial experimentó un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre, con un desempeño destacado en las categorías de invernada, que fueron las grandes protagonistas del mes.

El interés por terneros y terneras se vio reflejado en incrementos superiores al promedio general, con alzas de hasta el 17,43%, la más alta entre las categorías.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos aportaron tales datos y analizan que responden a una demanda sostenida, una oferta bien distribuida en los remates y un contexto de recomposición de precios que se venía insinuando meses previos. “La invernada marcó el pulso comercial de noviembre. Hubo agilidad en los remates, operadores activos y valores que respondieron con firmeza”, señalaron desde la entidad.

Si bien la reposición fue el motor del mes, el movimiento del resto de las categorías también acompañó la tendencia general. Los novillos subieron 15,50% y los novillitos 11,78%, valores que superan la media y consolidan una mejora en la faena. En paralelo, las vacas con cría, categoría que suele actuar como termómetro de apuesta a la producción futura, alcanzaron un promedio de $723.867,46, registrando un incremento del 12,62%.

Asimismo, las vaquillas aumentaron 9,02%, los toros 8,55%, y las vacas 8,94%, mientras que las vacas de invernada, otro rubro vinculado a reposición, mejoraron 11,91%. Las vacas de conserva, en tanto, crecieron 13,50%, ubicándose por encima del promedio general.

La actividad en las casas consignatarias y rurales entrerrianas mantuvo durante el mes un nivel estable de oferta y una demanda firme, factores que, según la entidad, contribuyeron directamente al crecimiento del precio de la hacienda. Desde la entidad remarcaron que el flujo comercial fue constante y que el segmento invernada, históricamente sensible al contexto productivo, mostró señales de vigor, lo que interpretan como un indicador positivo hacia fin de año.

En su lectura del mercado, el organismo rural sostuvo que “noviembre dejó un mensaje claro: la reposición sigue siendo un activo que el productor elige y valora, y eso se refleja en el precio. La provincia mostró un mes de recuperación sólida, con remates fluidos y valores que acompañaron”.