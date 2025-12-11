Caseros: Personal de salud local se capacitó en la provincia de Río Negro

El enfermero Carlos Piccoli participó en el mes de noviembre en el II Congreso Patagónico de Enfermería en Traslado Aéreo Sanitario y Atención Prehospitalaria que se llevó adelante durante 3 días en El Bolsón, Río Negro.

Esta capacitación reunió a profesionales nacionales e internacionales quienes abordaron experiencias sobre evacuación sanitaria, rescate aéreo y atención prehospitalaria, con un fuerte enfoque en la formación y el trabajo en red.

El congreso incluyó Master Class, jornadas teórico-prácticas y talleres simultáneos con temas como Avances Tecnológicos, Rescate Aéreo en Zonas Remotas, Equipamiento de Vuelo y Fisiopatología del Vuelo.

Felicitamos a Carlos por capacitarse en los nuevos protocolos, ya que el Congreso también incluyó temáticas relacionadas al transporte terrestre en ambulancia.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))