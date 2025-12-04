Una mujer se quitó su tobillera electrónica y para despistar se la colocó a su hija

El hecho ocurrió en la ciudad de Concordia. Durante un operativo policial, detectaron que una mujer habría incumplido su arresto domiciliario y habría dejado su tobillera electrónica con su hija.
De acuerdo con lo que se precisó desde la Jefatura de Policía, una investigación policial dio con diferentes ubicaciones relevantes que desembocaron en una serie de allanamientos en diferentes domicilios del barrio La Arrocera, en la ciudad de Concordia.
Durante el operativo, simultáneamente se llevaron a cabo todos los allanamientos y, como resultado, realizaron el secuestro de 2 cartuchos cal. 16PG, 1 cartucho cal. 22 y marihuana, por lo que también se dio intervención a personal de la División de Drogas Peligrosas.
Sin embargo, llamó la atención que en uno de los puntos allanados se constató la ausencia de una mujer que cumplía arresto domiciliario en su hogar, que se habría quitado su tobillera electrónica para colocársela a su hija. Como consecuencia, y por orden del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la mujer resultó detenida.
Diario Río Uruguay