La provincia avanza en políticas de vivienda inclusiva para personas con discapacidad

A partir de las líneas vigentes del programa Ahora Tu Hogar, se implementará un padrón exclusivo para personas con discapacidad. Por este motivo, se abrirá un registro específico para quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), requisito indispensable para la inscripción.

Las autoridades de ambos organismos indicaron que quienes ya están inscriptos y quienes deseen incorporarse podrán conformar este padrón diferenciado. En los próximos meses, se prevé la realización de los nuevos sorteos de créditos para construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda, que contemplarán un porcentaje especial destinado a este grupo prioritario.

En relación con las 30 familias que ya resultaron sorteadas bajo el sistema anterior, y que acreditaron discapacidad en la documentación presentada, el Iprodi y el IAPV brindarán acompañamiento técnico. En este sentido, se trabajará conjuntamente con los equipos profesionales y con los beneficiarios para que las obras nuevas o las adecuaciones necesarias garanticen viviendas accesibles, seguras y acordes a las necesidades de sus integrantes.

El director del Iprodi, Diego Vélez, destacó la importancia de este paso: «Este acuerdo marca un cambio profundo en la forma de pensar la política habitacional. La accesibilidad no puede ser un complemento, debe ser un derecho garantizado desde el inicio. Con este padrón exclusivo estamos reparando desigualdades históricas y asegurando que cada familia entrerriana con una persona con discapacidad pueda proyectar un hogar digno y verdaderamente inclusivo».

Asimismo, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, sostuvo que «avanzar hacia una gestión inclusiva y moderna implica incorporar criterios de accesibilidad en nuestros proyectos y programas, garantizando igualdad de oportunidades con una perspectiva integral. Estamos comprometidos a trabajar junto al Iprodi para ejecutar intervenciones que mejoren la accesibilidad plena en las viviendas de familias con personas con discapacidad, promoviendo condiciones de habitabilidad dignas con un enfoque de derechos en cada acción».

Con estas medidas, el gobierno provincial continúa fortaleciendo una agenda que prioriza la inclusión, el acceso equitativo a la vivienda y la mejora de la calidad de vida de todas las familias entrerrianas.