Un diputado que responde a Rogelio Frigerio se sumó al bloque libertario y el oficialismo se asegura la primera minoría

El equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados experimentó un giro inesperado este lunes con la llegada de nuevos integrantes a La Libertad Avanza, en paralelo a la fractura de otros espacios, lo que dejó al oficialismo en condiciones de ser la primera minoría en la Cámara baja.

Tras el movimiento de tres legisladores de Catamarca que abandonaron el bloque de Unión por la Patria para conformar una bancada propia, se conoció horas después la decisión de Francisco Morchio, legislador entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio, quien pasará a legislar desde el bloque que oficialista.

Todos estos movimientos dejan a La Libertad Avanza en condiciones de asegurarse la primera minoría parlamentaria, con 95 diputados, representación que hasta el momento ostentaba el kirchnerismo, que pierde terreno en el parlamento nacional luego de las elecciones del 26 de octubre.

Morchio es un hombre que responde al gobernador Frigerio. El mandatario entrerriano, a su vez, tiene ascendencia sobre dos diputados más, que integrarán el PRO y la UCR, en función de la alianza electoral que consiguió en su provincia. Su incorporación fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien reposteó en la red social X un mensaje de bienvenida escrito por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados.

“Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá seguir impulsando con fuerza las ideas de la libertad, dejando atrás el populismo kirchnerista que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, escribió Bornoroni. “Primera minoría, confirmado”, celebró Milei.

Así, la Cámara de Diputados se mantiene activa en materia de realineamietos y alianzas políticas, pese a que las sesiones del periodo ordinaria han finalizado y el llamado a extraordinarias por ahora no ocurrió. Además, las novedades ocurren en la antesala de la jura de los nuevos diputados electos, que se concretará este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana.

La salida de Morchio del bloque que comandó hasta acá el diputado Miguel Ángel Pichetto se produjo horas después de otra de las novedades de la tarde en el parlamento nacional, la escisión de tres diputados que integraban Unión por la Patria para conformar un espacio propio.

La confirmación de la ruptura se formalizó durante la tarde, cuando Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el diputado electo Fernando Monguillot, todos alineados con el gobernador peronista Raúl Jalil, comunicaron su decisión al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En la carta enviada, los legisladores notificaron la creación del bloque “Elijo Catamarca” y designaron a Monguillot como presidente de la flamante bancada. Según la misiva, se expresa: “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’”.

El avance de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados va transformado el escenario, impulsando una reorganización interna y consolidando su posición como primera minoría. El bloque, que recientemente había sumado a once ex aliados, venía observando con atención los movimientos del peronismo, esperando quiebres en el peronismo para asegurarse la mayoría en la Cámara.

La reciente incorporación de ocho legisladores provenientes del PRO, alineados con Patricia Bullrich, y de tres radicales disidentes, conocidos anteriormente como “radicales con peluca”, elevó el número de diputados libertarios. La posibilidad de que Jalil rompiera con el kirchnerismo representaba una oportunidad clave para los libertarios. Eso finalmente se concretó esta tarde y convirtió a La Libertad Avanza en el bloque más numeroso.

Mientras tanto, el oficialismo se prepara para afrontar un ambicioso cronograma de sesiones extraordinarias impulsado por el Poder Ejecutivo, con la expectativa de aprobar el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el nuevo Código Penal durante el verano.

En efecto, la agenda legislativa continuará a mediados de enero con la reforma laboral como prioridad, seguida por la reforma del Código Penal, que contempla el endurecimiento de penas, y la reforma tributaria. La actual conformación de los bloques resulta favorable para el oficialismo además porque en el centro del escenario se consolidan dos grandes espacios dominados por gobernadores: Provincias Unidas, liderado por el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, y una versión ampliada de Innovación Federal, que agrupa a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén, Catamarca y Tucumán. Hasta ahora, ninguno de estos espacios muestra intención de confrontar con Javier Milei.

