Gualeguaychú: Extienden prisión preventiva a policía que baleó a su pareja

El juez Ignacio Telenta prorrogó por 120 días más la prisión preventiva del sargento Mariano Leonel Corvalán, acusado de intentar matar a su esposa Carolina Huck y luego tratar de quitarse la vida.

Mientras, el fiscal Jorge Gutiérrez continúa con la recolección de pericias y declaraciones para esclarecer el ataque a Carolina Huck, solicitó que se extienda la prisión preventiva del acusado.

El juez de Garantías accedió al pedido y prorrogó la detención de Corvalán en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar hasta fines de febrero de 2026.

En cuanto a la causa, se avanza con las pericias psicológicas y psiquiátricas del acusado, se realizará una Cámara Gesell a la hija de 5 años que podría haber presenciado el momento del disparo hacia la víctima y otras pruebas importantes.

El policía de 38 años está imputado por tentativa de femicidio agravado por alevosía y por ser funcionario público, contra su pareja, Carolina Huck, de 31 años.

El Once – El Argentino