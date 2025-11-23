Tiempo en Entre Ríos: se pronostica un domingo primaveral pero pronto suben las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este domingo continuarán las buenas condiciones climáticas en la provincia.

En ese sentido se anuncia que las temperaturas seguirán siendo agradables, con mínimas que rondarán los 11 grados aunque por la tarde las máximas podrían trepar hasta los 25°.

No hay anuncio de lluvias para los próximos días pero sí se anuncia un incremento de las temperaturas para la próxima semana, con máximas que llegarán hasta los 34° el miércoles.

Así estará el clima este domingo

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 11 grados de mínima y 26 grados de máxima. En la capital y alrededores el cielo estará despejado por la mañana y ligeramente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 12 grados de mínima y 25 grados de máxima. En estas localidades se espera una mañana despejada y con cielo ligeramente nublado por la tarde.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 10 grados de mínima y 25 grados de máxima. Allí se anuncia que el domingo comenzará con cielo despejado y continuará con algunas nubes por la tarde. (Ahora)