Colón: Joven de 18 años fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por delitos contra la propiedad

Un joven fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por varios delitos contra la propiedad.

La audiencia de juicio abreviado se llevó a cabo el 10 de noviembre, y resultó en la condena a Tobías Ayrton Benítez, de 18 años de edad, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Los hechos fueron encuadraron en delitos contra la propiedad (tres tres hurtos simples y un robo simple en grado de tentativa), todos ocurridos en el mes de septiembre (dos de ellos el 18, el tercero el 27 y el cuarto el 29).

Luego de la tarea realizada por personal policial, se dio con la identidad de Benítez, y el 30 de septiembre se solicitó su detención. Desde ese momento permaneció con prisión preventiva, hasta el día en que se dictó su condena y fue traslado a una unidad penal.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscal Auxiliar Micaela María Di Pretoro. Presidió la audiencia el Juez de Garantías Jesús Penayo Amaya.

El Entre Ríos – UFI Colón