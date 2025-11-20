La ACTC indultó Leonel Pernía en el Turismo Nacional

La Asociación Corredores Turismo Carretera informó este jueves que se levantó la sanción impuesta al piloto Leonel Pernía, quien había sido sancionado por la Comisión Asesora y Fiscalizadora el pasado 23 de abril. De esta manera, el oriundo de Tandil podrá competir desde la primera fecha del Turismo Nacional APAT en 2026; anteriormente, ya había sido indultado en el TC.

“Se hace saber que por resolución de la Honorable Comisión Directiva, en su reunión del 4 de noviembre de 2025, punto 2 del orden del día, se procedió a la lectura de nota suscripta por el señor Presidente de APAT Emanuel Moriatis, donde solicitaba se tuviera en cuenta la posibilidad de indultar al piloto Leonel Pernía, a fin de que pueda volver a competir en esa categoría a partir de la primera fecha del año 2026”, comunicó la ACTC.

“Puesto a consideración y luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad, acceder a dicha petición y darle por concluida la sanción impuesta oportunamente. Se le hace saber al Departamento Legal, comunique esta resolución al Departamento Deportivo y a la Oficina de Prensa”, agrega el escrito publicado en el sitio oficial.

Cabe destacar que el pasado 12 de junio, la ACTC resolvió revocar parcialmente la sanción sobre el Tanito, que originalmente tenía fecha de caducidad el 26 de abril de 2027. A través del Honorable Tribunal de Apelaciones de la Asociación Corredores Turismo Carretera, se redujo la pena económica y deportiva, fijando en aquel entonces una nueva fecha de cumplimiento: 7 de junio de 2026.