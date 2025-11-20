Concepción del Uruguay: Joven fue detenido tras violar medida judicial de acercamiento

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Segunda detuvo esta tarde a un joven luego de que fuera encontrado dentro del domicilio de su padre, violando así una medida judicial de restricción vigente.

El procedimiento se originó tras la denuncia de un ciudadano de 65 años, quien alertó a la policía sobre la presencia de su hijo, dentro de la vivienda en calle Diez Figueras.

Al constituirse en el lugar, la policía constató la efectiva presencia del joven, confirmando que existía un Oficio Judicial vigente que le impedía acercarse o permanecer en ese domicilio.

La situación fue inmediatamente informada a la Fiscal en turno, Dra. Lara Plescia, quien dispuso el traslado del joven en calidad de aprehendido a la Sección Alcaidía por el delito de Desobediencia Judicial.

