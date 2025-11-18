Autovía Artigas: Camión colisionó contra una Pick-Up cuando ingresaba a Concepción del Uruguay

De acuerdo a lo informado a Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde en el principal acceso a Concepción del Uruguay, cuando un camión colisionó por alcance a una camioneta Pick-Up. Afortunadamente, el incidente solo dejó daños materiales y no hubo lesionados.

El hecho ocurrió a las 15:30 horas en el cruce de la Autovía General Artigas (Ruta Nacional 14) con el Acceso Bv. Rodríguez Artusi. Intervino en el lugar personal de la Comisaría Tercera.

Los Vehículos Involucrados, un camión Mercedes Benz 19360HR y una Pick-Up: Volkswagen Amarok.

El conductor del camión relató a la policía que transitaba por la Autovía con dirección Sur a Norte (hacia Corrientes) cuando, al llegar al ingreso a la ciudad, el conductor de la Pick-Up se atravesó en la autovía para doblar hacia el acceso sin tomar la distancia de seguridad adecuada. Esto provocó que el camión lo impactara por detrás.

Ambos conductores resultaron ilesos, reportando únicamente daños materiales en los vehículos.

Personal de Tránsito Municipal se hizo presente para intervenir en el lugar. Se informó que, momentáneamente, el incidente obstaculizó parcialmente el ingreso a la ciudad por la arteria este, pero los vehículos ya fueron removidos y el tránsito se normalizó.

