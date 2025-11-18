Camioneta embistió a dos menores cuando iban caminando

En la noche de este martes, 20.30 horas aproximadamente, se produjo un siniestro vial en calle Febre, entre calle Pública y Mitre, en la ciudad de Chajarí.

En dicho lugar una camioneta marca Toyota modelo Hilux, conducida por un hombre de 43 años quien transitaba por calle Febre en sentido NE a SO, y por razones que se tratan de establecer colisiona a dos menores de edad que transitaban en forma peatonal, en mismo sentido de circulación que la camioneta.

Un niño de 7 años y una adolescente de 15 años, quienes son hermanos y están domiciliados en la ciudad de Chajarí.

Como consecuencia de la colisión en niño de 7 años sufrió la fractura de la clavícula izquierda, mientras que su hermana sufrió lesiones de carácter leves.

Por directiva de la Fiscalía en turno se secuestró el rodado. (Tal Cual Chajarí)

Comparte esto: Twitter

Facebook

