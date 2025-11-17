Concepción del Uruguay: Robó en un vehículo y fue detenido tras intentar darse a la fuga

Según se confirmó a Génesis24, una rápida alerta vecinal y la coordinación del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Segunda permitieron la aprehensión de un hombre que acababa de robar un estéreo de un automóvil.

El hecho se registró alrededor de la 01:30 de la madrugada, cuando el damnificado, un hombre de 30 años, fue alertado por un vecino que le avisó haber visto a una persona dentro de su automóvil Renault R11, de color blanco, estacionado en Belgrano al 1400.

El ladrón, al percatarse de que había sido descubierto, se dio a la fuga a pie por calle Isaías Torres.

Tras la denuncia, se inició una búsqueda inmediata en la zona. El móvil del Comando Radioeléctrico logró interceptar y retener al sospechoso en la intersección de Isaías Torres y Bv. Irigoyen.

El aprehendido fue identificado, tratándose de un sujeto de 36 años, quien se encuentra en situación de calle.

El conductor del Renault R11 constató que la puerta del conductor había sido forzada, el torpedo dañado, y el estéreo había sido sustraído. Poco después, personal de la Sección Motorizada encontró a pocos metros del lugar la campera mencionada en la descripción del testigo y el estéreo robado, ambos elementos secuestrados.

Se dio intervención a la Fiscal en turno, quien dispuso el traslado del sospechoso a la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia. Personal de Criminalística realizó las pericias del caso.

