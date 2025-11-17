El precio del combustible en Entre Ríos sigue siendo sumamente conveniente para los uruguayos

A pesar de que el precio de los combustibles se vio afectado por un nuevo aumento, desde el lado uruguayo aseguraron que la situación sigue siendo favorable para los consumidores que visitan el país. Los detalles.
El anuncio de un nuevo aumento en los precios de los combustibles de la petrolera estatal YPF ha vuelto a encender las alarmas en la frontera. Sin embargo, medios uruguayos aseguraron que pese a que la nafta Súper ha roto el techo de los 1600 pesos, el panorama para el consumidor uruguayo se mantiene sin cambios.
Es así que, por lejos, cargar combustible en Argentina sigue siendo por lejos la opción más económica para el consumidor vecino al realizar la conversión a pesos uruguayos.
A modo de ejemplo, desde Diario Cambio (Uruguay) apuntaron que “tomando como referencia el tipo de cambio oficial actual, donde un peso argentino (ARS) equivale aproximadamente a 0,0285 pesos uruguayos (UYU), los precios en Concordia se vuelven significativamente bajos para el bolsillo uruguayo.
Casi la mitad
De esta manera, dieron a conocer que el litro de nafta Súper, a 1601 ARS se traduce en unos 45.50 UYU. Si comparamos esta cifra con el precio de la nafta Súper en Uruguay, que se encuentra alrededor de los 78.02 UYU por litro, la diferencia es abismal.
Es así que el combustible en Argentina “cuesta casi la mitad” que en Uruguay, representando una ventaja de casi el 72% para el consumidor que cruza el charco.
Por otro lado, señalaron que el Diesel, con un valor de 1649 ARS por litro en Concordia, se convierte aproximadamente en 46.91 UYU. Esta cifra, además, también se sitúa por debajo del precio del Gasoil 50S uruguayo, que ronda los 49.77 UYU. DRU