Concepción del Uruguay: Mujer detenida tras intentar robar dinero en vivienda de un adulto mayor

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Primera aprehendió en la tarde de ayer a una mujer de 46 años por un caso de tentativa de hurto, luego de que intentara sustraer una importante suma de dinero de la vivienda de un adulto mayor.

El Comando Radioeléctrico comisionó a los uniformados a un domicilio en calle Zaninetti, donde se entrevistaron con el damnificado, un ciudadano de 76 años, y su nuera. Ambos alertaron sobre la faltante de $50.000 en cinco billetes de $10.000 de su habitación.

Según el relato, la sospechosa había estado en el lugar y el damnificado le había mostrado la vivienda minutos antes de constatar la falta del dinero.

Ante la sospecha, y con la presencia de personal de Minoridad, se procedió a la requisa de la mujer señalada, identificada como una femenina de 46 años. En sus pertenencias, la policía halló la suma de dinero descripta por el damnificado (los cinco billetes de $10.000) más dinero de cambio.

Al no colaborar con la entrega del dinero, la Fiscalía Auxiliar de turno, a cargo de la Dra. Denise Caraballo, dispuso el secuestro del efectivo y ordenó la aprehensión de Rossi por Tentativa de Hurto.

La mujer fue trasladada para su correcta identificación y posterior alojamiento en la Comisaría de Minoridad. También se dio intervención a la División Policía Científica para las diligencias de rigor.

