Autovía Artigas: Joven conductora y dos pequeños resultaron heridos tras vuelco frente a las termas uruguayenses

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde sobre la Ruta Nacional N°14, a la altura del kilómetro 129, donde un automóvil volcó mientras se dirigía desde Buenos Aires hacia Colón.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, y personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar. En el sitio se constató que un vehículo Volkswagen Gol Trend había volcado luego de que su conductora, una mujer de 30 años domiciliada en la provincia de Buenos Aires, por razones que tratan de establecer perdiera el control del vehículo.

La mujer viajaba acompañada por dos menores de edad, de 6 y 8 años.

La intervención del médico policial confirmó que los tres ocupantes del vehículo solo presentaban lesiones de carácter leve.

Debido al siniestro, la Ruta Nacional 14 debió ser momentáneamente cortada en el sentido Sur a Norte para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. En el lugar trabajaron en conjunto personal policial, hospitalario y Bomberos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

