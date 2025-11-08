Joven violento se metió a una casa para golpear a su expareja mientras dormía

Un joven con antecedentes de violencia de género fue detenido por intentar golpear a su expareja en Santa Elena. El hecho ocurrió este sábado y el violento fue detenido por la Policía, para luego ser puesto a disposición de la Justicia.

Según se informó, alrededor de las 5:30 se activó el botón antipático de una joven de 21 años. Personal policial acudió de inmediato al lugar y encontró a la víctima, que narró lo sucedido.

De acuerdo al reporte policial, la joven estaba durmiendo en la casa de una amiga cuando su expareja, quien posee restricciones de acercamiento, ingresó a la vivienda para intentar atacarla a golpes.

Los efectivos hallaron al sospechoso, de 23 años, dentro de la casa y lo redujeron de inmediato. El fiscal en turno dispuso su detención y el posterior traslado a la Jefatura Departamental de Policía. (Ahora)