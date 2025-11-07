Ruta 20: Camión protagonizó un vuelco esta mañana

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana, a la altura del kilómetro 111, a unos dos mil quinientos metros al Sur del acceso a Villa San Marcial. Intervinieron Bomberos y Policía.

Un camión con acoplado -utilizado para el transporte de alimentos para pollos- volcó este viernes poco antes de las 11:30, en el kilómetro 110,5 de la Ruta Provincial 20.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo -que circulaba en sentido Norte-Sur- proveniente de Villa Elisa con destino a Libaros se salió de la cinta asfáltica y terminó volcando sobre la banquina, provocando daños materiales de consideración.

Según se pudo saber, en el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, efectivos del Destacamento San Marcial y personal policial provincial, quienes realizaron tareas de control y prevención, y personal de Salud que asiste al conductor, de 26 años oriundo de La Clarita que no obstante salir ileso será trasladado en Ambulancia a la Sala de Salud para que reciba atención médica. Crédito: FM Riel Basavilbaso

