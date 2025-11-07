Ruta 39: Automóvil protagonizó un despiste a metros del ingreso a Caseros

Automóvil protagonizó un despiste a metros del ingreso a Caseros

De acuerdo a los primeros datos obtenidos, pasado el mediodía de este lluvioso viernes, por razones que se tratan de establecer, un automóvil marca Renault, modelo Logan, protagonizó un despiste sobre ruta 39, metros antes del ingreso al tránsito pesado de Caseros.

El tránsito es asistido. Trabajan allí personal de Bomberos Voluntarios de la localidad y de la Policía de Entre Ríos. ADELANTO.

Comparte esto: Twitter

Facebook

