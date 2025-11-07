Brutal cuádruple crimen en Concepción del Uruguay: Se cumplieron 9 años del hecho que sacudió a toda la comunidad

Este viernes 7 de noviembre se cumplieron 9 años de uno de los hechos de sangre que más sacudieron a Concepción del Uruguay, en el cual perdieron la vida cuatro personas. Se trata del cuádruple homicidio del Barrio 134 Viviendas, donde resultaran muertos a puñaladas Luciana de 5 años y Candela Ledesma de 7, Johana Carranza de 23 (madre de ambas niñas) y Carlos Peralta de 23, pareja de la fallecida.

El brutal crimen fue perpetrado por Juan Pablo Ledesma de 24 años en la madrugada del 7 de noviembre de 2016, en la casa 1417 del barrio 134 Viviendas, donde Carranza residía con sus dos pequeñas hijas luego de haberse separado de Ledesma, recordándose que unos tres meses antes, la mujer había denunciado al padre de sus hijas por violencia de género, por lo que el joven fue excluido del hogar y se le aplicó una restricción de acercamiento a Johana por tres meses –plazo que vencía al día siguiente del cuádruple crimen–, aunque podía ver a sus hijas.

El día del hecho Ledesma se fue con sus niñas hasta Basavilbaso, unos 65 kilómetros al oeste de Concepción del Uruguay y de donde es oriundo, y cuando regresaba al domicilio de su exesposa se comunicó con esta y le adelantó que quería hablar con ella. Al llegar a la casa a bordo de un remís, Ledesma mantuvo una fuerte discusión con su exesposa, que «salió pidiendo auxilio con el rostro ensangrentado».

Detrás salieron las nenas y Ledesma prácticamente “las cazó” y las entró mientras Johana gritaba “con las nenas no”.

Ledesma asesinó a Peralta que estaba en la vivienda y atacó a Johana con el arma hasta que murió por pérdida masiva de sangre.

Acto seguido fue a la habitación de las nenas y asesinó a la menor y luego a la mayor, quien intentó defenderse, tras lo cual cerró la vivienda y se autoinfligió cortes leves.

Una vez en el interior de la casa, los efectivos policiales, que habían sido alertados de lo ocurrido por vecinos que observaron y escucharon parte de la secuencia, encontraron a las niñas degolladas en sus respectivas camas, a Johana y Peralta asesinados en la cocina, y a Ledesma herido de arma blanca en otra de las habitaciones.

El cuádruple homicida fue llevado a juicio, siendo representado por el doctor Mario Arcusin, en tanto que la causa fue llevada adelante por al entonces fiscal doctora Melisa Ríos, hoy vocal de Cámara.

El Tribunal integrado por los vocales Rubén Chaia, Mariano Martínez y Fabián López Moras, lo encontró responsable y lo condenó a prisión perpetua por los delitos de Homicidio agravado por el vínculo (respecto de las niñas), Homicidio agravado por el vínculo y por Violencia de género (por Carranza) y Homicidio calificado por violencia transversal (por el caso de Peralta).

Ledesma fue alojado en primer lugar en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay y luego, a pedido de la familia, fue trasladado a la Unidad Penal de Gualeguay, donde se encuentra alojado actualmente.

