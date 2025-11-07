Autovía Artigas: Caballo suelto sobre la calzada fue embestido por dos automovilistas

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, anoche ocurrió un siniestro vial en la Autovía N°14, kilómetro 27, en sentido Entre Ríos – Buenos Aires, cerca de las 23.30 horas.

Los vehículo involucrados fueron un FIAT PALIO, conducido por un hombre de 43 años, con dos personas más a bordo, todos con domiciliado en Baradero, Buenos Aires; y el segundo fue VOLKSWAGEN SURAN, conducido por un hombre de 53 años con domicilio Tristán Suarez, Buenos Aires. Ambos automovilistas embistieron un mismo caballo.

Al momento del siniestro, ambos autos que circulaba sentido norte a Sur y chocaron con un Caballo que estaba sobre la calzada, quedando este muerto en la misma. El Fiat Palio fue el primero en Chocar al Caballo y este al quedar sobre la calzada fue embestido por el Suran.

Bomberos Voluntarios de Ceibas: Una dotación a bordo del móvil N° 24 que llegó al lugar, contralan ambos vehículos y ocupantes no habiendo lesionados, un ocupante del primer auto sufrió los dos acompañantes no se sentían bien ya que son Diabéticos, a lo cual se solicitó la ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención. Se solicitó el auxilio de Vialidad Nacional para los vehículos.-

-Trabajaron en el lugar: Policía Abigeato Perdices, Policía Séptima Gchu., Gendarmería Nac. Vial Puesto Ceibas, Ambulancia Hospital Centenario de Gualeguaychú.

