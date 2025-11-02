Asaltaron a una policía entrerriana: Le robaron el arma reglamentaria y su celular

Una policía fue atacada por tres sujetos, que le robaron su arma reglamentaria y el teléfono celular para luego huir, la noche de este viernes en La Paz.

Así se comunicó a La Sexta desde la Departamental La Paz de Policía, desde donde se indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 23:20 en inmediaciones de la Escuela 109.

De acuerdo a la información brindada por la fuerza, “una funcionaria policial que se encontraba cubriendo su servicio en la plaza Belgrano del barrio homónimo, en momentos en que realizaba una recorrida institucional por la zona de la Escuela N° 109 Carlos Daniel Vila, fue víctima de un hecho delictivo”.

“Según se estableció, la agente fue abordada por un individuo que la abrazó por detrás y la arrastró hacia un descampado donde la aguardaban otros dos sujetos y, tras un breve forcejeo y agresión, los delincuentes le sustrajeron su arma reglamentaria y su teléfono celular, dándose luego a la fuga por el mismo descampado”, describieron las fuentes policiales.

La funcionaria fue asistida en el hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves.

La Policía dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes, mientras continúa con la investigación para dar con los autores del hecho. La Sexta