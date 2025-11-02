Vuelco en Ruta 18: un camión perdió su carga y la calzada quedó cubierta de arroz

Un camión que transportaba arroz protagonizó un vuelco este domingo por la mañana en el kilómetro 167 de la Ruta Nacional N°18, a la altura de Villa Clara, departamento Villaguay.

Por causas que aún se investigan, el vehículo, que circulaba en sentido este-oeste, perdió la estabilidad y el acoplado terminó volcado sobre la calzada.

A raíz del incidente, la mano hacia Villaguay permaneció momentáneamente cortada y el tránsito debió ser desviado por la banquina mientras se trabajaba en la remoción de la carga.

El conductor, un hombre de 44 años oriundo de San Salvador, resultó ileso. En el lugar intervinieron efectivos policiales de las comisarías de Villa Clara y Jubileo, quienes colaboraron con las tareas de control y asistencia vial. Ahora