Provincia y Nación firmaron un convenio por $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones

La provincia de Entre Ríos alcanzó un acuerdo provisorio con el Estado nacional por la millonaria deuda que ANSES mantiene con la Caja de Jubilaciones.

Según el decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, se estableció un “acuerdo de financiamiento” mediante el cual el organismo nacional transferirá 48.000 millones de pesos como anticipo de capital, a pagarse en ocho cuotas mensuales desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026.

El convenio forma parte del proceso de auditoría previsto por la ley nacional y no implica el cierre del conflicto judicial que la provincia mantiene ante la Corte Suprema. Así lo confirmó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien remarcó que se trata de un paso transitorio: “No es un acuerdo definitivo; es un adelanto para llegar al número final”, señaló, recordando que el monto reclamado por Entre Ríos asciende a más de 154 mil millones de pesos.

El decreto también establece que la Provincia trabajará junto a ANSES para determinar los resultados finales de los ejercicios previsionales de 2018 a 2024 y que los plazos del juicio actualmente en trámite quedarán suspendidos mientras se efectúen las transferencias y compensaciones previstas.

Una vez completado ese proceso, Entre Ríos deberá desistir de la acción judicial.