Asoman los nombres de los que reemplazarán a los diputados electos Fregonese y Schneider

Apartir del 10 de diciembre, el gabinete de Rogelio Frigerio plantearía dos vacantes: en el Consejo General de Educación (CGE) y en el Ministerio de Infraestructura. Alicia Fregonese y Darío Schneider asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Cuenca en el CGE

Según diferentes fuentes gubernamentales, para la cartera de educativa el nombre es el de Carlos Cuenca, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

El contador fue reelecto en el cargo el año pasado en el equipo de Luciano Filipuzzi. Fue el primero en enrolarse en los equipos técnicos de “Juntos por Entre Ríos” cuando el rector dio el salto.

La gestión de Fregonese fue conflictiva. En principio porque la diputada electa no pudo mostrar iniciativa de algún cambio en materia educativa. Tampoco tuvo presencia en las discusiones en el marco de la paritaria docente.

Además, el Gobierno decidió crear la Secretaría de Articulación Educativa, que ocupó Filipuzzi, que al poco tiempo abandonó. Fue creada, justamente, para reforzar la gestión.

Jacob para Infraestructura

El lugar de Schneider en Infraestructura estaría reservado para Hernán Jacob, actual coordinador del ministerio. Un hombre de confianza del diputado electo desde la época de las administraciones municipales en Crespo. Jacob fue secretario de Economía de Schneider, pero además tiene muy buena valoración en el Gobierno.

Falta la oficialización de Frigerio

Los nombres de Cuenca y Jacob suenan desde antes de las elecciones del domingo, en la que el frente con los libertarios obtuvo un éxito no esperado. Por la diferencia. Falta la última palabra, la del gobernador.

El gabinete de Frigerio no es el primer cambio que sufre. El ministro de Salud, Guillermo Grieve, fue el primero en ser reemplazado por Daniel Blanzaco. En una segunda línea del gobierno, Martín Acevedo Miño dejó la Secretaría de Justicia, lugar que ocupó Julián Maneiro. En el Ministerio de Hacienda, la repatriación de Fabián Boleas se dio luego del fallecimiento de Juan Panceri.

Federico Malvasio p/Página Política