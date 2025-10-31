Autovía Artigas: Decomisan doce bultos de mercadería sin documentación

Un operativo realizado en la noche del miércoles en el acceso Doctor Bastián, una de las vías de ingreso a San José desde la ruta nacional 14, culminó con el decomiso de una importante cantidad de mercadería que era transportada sin documentación.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo de saturación coordinado por la Jefatura Departamental de Policía Colón, con la participación de inspectores municipales, personal del puesto caminero Mabragaña y efectivos de la Brigada de Delitos Rurales.

Durante el control vehicular, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger conducida por un ciudadano boliviano, de 28 años de edad. Al inspeccionar el rodado, constataron que la caja y la cabina trasera estaban cargadas con bultos de mercadería -ropa en su mayoría-, cuya procedencia el conductor no pudo justificar ni presentar documentación respaldatoria.

Por disposición del personal de Inspección Municipal, se procedió al decomiso de doce bultos en total, debido a la falta de comprobantes legales, valor declarado y fecha de adquisición.

El operativo formó parte de los controles de rutina que se realizan en los accesos a la ciudad, con el objetivo de prevenir el transporte irregular de mercaderías y fortalecer la seguridad vial y comercial en la región.