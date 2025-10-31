Un proyecto sanducero propone impulsar el consumo de pescado del río Uruguay

La iniciativa busca fomentar la gastronomía con pescado de río y visibilizar el trabajo de los pescadores artesanales, con apoyo de la intendencia.
Según se informó, la iniciativa busca fomentar la gastronomía con pescado de río y visibilizar el trabajo de los pescadores artesanales, con apoyo de la Intendencia y otras instituciones intermedias.
En Paysandú, se presentó en la sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la iniciativa “Sabores del Río Uruguay”, organizada por la Mesa Interinstitucional Gastronómica.
La propuesta busca fomentar el consumo de pescado de río, acercando a los restaurantes locales los productos de la pesca artesanal y fortaleciendo la economía regional.
El proyecto cuenta con la participación de la Intendencia Departamental, UTEC, Centro Pymes, Agencia de Desarrollo y Mides, articulando esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para promover la alimentación sustentable.
La licenciada Valentina Bartaburu, responsable de la Cocina Comunitaria y Emprendedora de UTEC, explicó que la iniciativa incluye acciones concretas de promoción gastronómica, como demostraciones de cocina en vivo y ferias temáticas.
Este viernes, el proyecto participará en Flor de Ciudad con un show cooking a cargo del chef Tabaré Fernández. Además, el 22 de noviembre se realizará una feria gastronómica en el Balneario Municipal, con degustaciones y la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos del río.
Bartaburu destacó que “Sabores del Río Uruguay” busca no solo incentivar el consumo de pescado, sino también visibilizar a los pescadores artesanales y promover una alimentación sustentable y saludable.
La iniciativa pretende que los sabores del río se conviertan en un recurso gastronómico reconocible en la mesa sanducera, generando un impacto económico y cultural en la región. DRU