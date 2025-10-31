Ordenan restituir el 100% de los medicamentos gratuitos del PAMI a jubilados entrerrianos

La Justicia Federal ordenó la restitución de los remedios con cobertura la 100% para jubilados nacionales de Entre Ríos. Un juez de Mendoza hizo lugar a un amparo presentado por el abogado entrerriano Valodia Nichajew, haciéndose eco de fallos de similares características en otras provincias.

“En diciembre el PAMI estableció una resolución quitando medicamentos y poniendo más requisitos, perjudicando el día a día de los jubilados. Presentamos un amparo colectivo y el 21 de octubre nos dieron la cautelar, ordenando que se restituyan los remedios al esquema anterior“, indicó el abogado en contacto con Canal 9 Litoral.

Aclaró luego que la medida beneficiará a más de 150 mil jubilados de la provincia, que no deben realizar ningún trámite para volver a acceder a la cobertura: “Hay que esperar que PAMI cumpla, quizás nos enteramos que sí lo está haciendo. Por ahora no se ha informado nada, solo ha apelado la medida”. Ahora