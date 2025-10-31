Tiempo en Entre Ríos: se espera un viernes con buen clima pero pronto volverían las lluvias

Continúan las mañanas frescas en Entre Riós y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este viernes las temperaturas serán un poco más elevadas, con máximas que rondarán los 24°C.

Hay probabilidad de precipitaciones para el domingo, luego de un sábado caluroso con máximas que se ubicarán cercanas a los 30 grados.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes:

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un viernes parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se espera un día con cielo algo nublado. Ahora