Pronunciamiento: Vuelve la capacitación profesional en panadería

𝗩𝗨𝗘𝗟𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗔𝗖𝗜𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗡𝗔𝗗𝗘𝗥𝗜́𝗔

El intendente Ricardo Sandoval recibió este martes a Cecilia Montañana, profesora a cargo de la Capacitación Profesional en Panadería, que volverá a dictarse en Pronunciamiento. Durante el encuentro se firmó un nuevo convenio de cooperación y asistencia recíproca entre la 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 y la 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐍.º 𝟕 – 𝐀𝐧𝐞𝐱𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 de San Justo.

El curso se desarrollará los 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬, 𝐝𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎 𝐚 𝟐𝟏:𝟑𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 (un grupo por día), en la casa municipal ubicada junto a la Capilla San José. El trayecto formativo tiene una duración de 360 horas reloj y otorgará certificación oficial a los egresados.

El director de Deportes y Cultura, Gerardo Balleretti, también participó de la reunión. A través de esta área se realizarán las 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, que estarán abiertas durante estos días en la oficina de Deportes y Cultura, de 7 a 13 horas. Otra opción es inscribirse directamente con la profesora Cecilia Montañana, al 3442 643487.

