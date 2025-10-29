Pronunciamiento: Gran noche en el Décimo Encuentro d Danzas

El sábado se realizó la décima edición del Encuentro de Danzas, organizado por las gurisas de Pasión y Arte con el acompañamiento de la dirección de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Pronunciamiento. El evento reunió a una gran cantidad de público en la estación del ferrocarril.

Durante casi cuatro horas de espectáculo, se presentaron numerosos números artísticos sobre el escenario, en una velada con mucho color, ritmo y talento.

El Encuentro de Danzas representa el trabajo sostenido del Taller Municipal de Danzas Árabes y Españolas, integrado por una gran cantidad de chicas del pueblo bajo la dirección de la profesora Ivi Henchoz. Este espacio promueve el arte y la expresión corporal, como también el compañerismo, la disciplina y el sentido de pertenencia entre sus participantes.

En esta décima edición, además de las anfitrionas, participaron los talleres y escuelas: Taller Municipal de Danzas “Alma Folclórica” (San Justo), Taller Municipal de Ritmos Latinos y Zumba (San Justo), Escuela de Danzas “Mahaila” (Villa Elisa), Escuela de Danzas “Isadora Duncan” (Villa Elisa), Instituto de Danzas “Fusión Ballet” (Villa Elisa), Ballet Andaluz (La Clarita) y Taller Municipal de Folclore “Entrelazando” (Pronunciamiento).

Agradecemos a todos los grupos presentes y a las chicas de Pasión y Arte, que, junto a sus familias, pudieron disfrutar de otra gran noche. Compartimos algunas imágenes del evento.

