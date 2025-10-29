San Justo: 5° Festival de las Instituciones

LOS INVITAMOS AL 5° FESTIVAL DE LAS INSTITUCIONES, SABADO 8 DE NOVIEMBRE EN NUESTRA PLAZA!!
Actuaciones sobre el Escenario Mayor “Wilker Hugo Izaguirre TAPE CHANÁ” de:
-PITINGO IZAGUIRRE
-LOS MONCHOS CHAMAMECEROS
-LITORAL CHAMAMECERO
-VIKINGO CORREA
-LA SANTAFESINA
-MIGUEL ANGEL
SERVICIO DE CANTINA Y COMIDAS RÁPIDAS A BENEFICIO INSTITUCIONES LOCALES, ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
STANDS DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES.
TE ESPERAMOS!!!!
