San Justo: Taller sobre prevención de suicidio en adolescentes

El miércoles 22 de octubre, se llevó a cabo un taller destinado a los alumnos del ciclo superior de los colegios secundarios de la localidad, a cargo de la Comisario Principal Lic. Paula Noemí Martínez, Licenciada en Psicología.

Durante el encuentro se abordó la problemática de la prevención del suicidio en adolescentes, a través de una instancia de trabajo, concientización y sensibilización, que brindó a los jóvenes un espacio de escucha, reflexión y diálogo.

La actividad tuvo como propósito promover estrategias de acompañamiento, fortalecer habilidades para la resolución de conflictos y fomentar el cuidado emocional y la prevención desde lo cotidiano.