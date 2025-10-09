Horas decisivas en el caso Daiana Mendieta: qué es lo último que se sabe

Continúan los rastrillajes en Gobernador Mansilla, departamento Tala, y hubo novedades durante las últimas horas, según se pudo averiguar con fuentes de la investigación.

De acuerdo a los últimos datos, hay nuevos elementos que fundamentan de manera inobjetable la hipótesis del femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, por cuya muerte hay un solo detenido que será imputado este jueves por la tarde. Se trata del hombre de 55 años que está alojado en la Jefatura Departamental de Tala, con 90 días de prisión preventiva.

Con muchísimo hermetismo, las autoridades siguen reconstruyendo el recorrido que realizaron la joven y el sospechoso el viernes 3 de octubre, día de la desaparición. Además, esperan los resultados de las pericias de la camioneta del detenido y la autopsia del cuerpo para establecer mayores precisiones que permitan caratular la causa cuanto antes.

Novedades en los procedimientos

Los trabajos en la zona rural donde fue hallado el cuerpo, en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12, continuaron durante la mañana de este jueves por orden de la fiscal Emilce Reynoso. Los operativos se llevan adelante en búsqueda de piezas claves para la investigación: el celular de Daiana, casquillos de bala y otra posible arma.

Qué sucede con el detenido

El sospechoso permanece bajo estricta custodia en la Jefatura Departamental de Tala. Fue imputado inicialmente por resistencia a la autoridad y amenazas, luego de un violento episodio ocurrido el domingo por la noche, cuando la Policía intentó allanar su vivienda y él respondió empuñando una escopeta. En ese momento, intentó quitarse la vida, pero la rápida intervención de los efectivos lo impidió.

La defensa del acusado ya apeló la medida de coerción dictada por la Justicia, argumentando que resulta desproporcionada en relación con los delitos que se le atribuyen hasta el momento. La revisión estará a cargo del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, que tiene jurisdicción competente en el Departamento Tala.

La audiencia se realizará a través de videoconferencia para evitar el traslado del detenido que continuará preso en la Jefatura.

Sin embargo, nuevos elementos complican la situación del sospechoso, un hombre que trabaja con maquinaria agrícola en el campo. Si bien el lugar donde fue hallado el cuerpo de Daina no pertenece a la familia del detenido, el sujeto pasaba seguido por la zona porque más adelante hay un campo que es propiedad de un familiar.

Personal de la Policía Científica encontró un rastro de sangre en su camioneta. La muestra será analizada en laboratorio para determinar si es humana y, en caso afirmativo, se realizará un cotejo genético con el patrón de la víctima.

Además, los investigadores accedieron a videos de cámaras de seguridad que muestran los movimientos del Chevrolet Classic de Daiana y de la camioneta del acusado en lugares y horarios coincidentes, lo que hace presumir que ambos se dirigían al mismo destino.

En las próximas horas, la fiscal Reynoso imputará al detenido por homicidio calificado por violencia de género, entre otros agravantes que podrían sumarse. El hombre ya enfrenta una prisión preventiva de 90 días, dictada tras la audiencia por los hechos del domingo, y su intento de suicidio podría ser considerado un indicio más en su contra, dado que muchos femicidas se quitan la vida tras cometer el crimen.

Mientras la causa avanza, en Mansilla, la comunidad se moviliza. Este miércoles por la noche, vecinos y vecinas marcharan en silencio por las calles del pueblo, reclamando justicia por Daiana. El dolor se mezcla con la espera, mientras la Justicia intenta reconstruir los últimos pasos de una joven cuya muerte sacudió a toda la región.

