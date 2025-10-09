San Justo: Joven uruguayense protagonizó un vuelco con su camioneta

Según supo Génesis24, un joven de 25 años sufrió lesiones de carácter leve tras volcar con su vehículo en un camino rural que une la localidad de San Justo con la Ruta Provincial 23. El conductor manifestó que el despiste se produjo por la presencia repentina de una motocicleta sin luces.

El hecho se registró ayer, a las 21:35 hs, a unos 1000 metros del radio urbano de San Justo. Personal de la Comisaría de San Justo intervino en el lugar, donde encontró una Renault Kangoo volcada sobre su lateral derecho.

El conductor, un hombre de 25 años domiciliado en Concepción del Uruguay, presentaba un corte en la ceja izquierda y aducía dolencias varias. Manifestó que circulaba en sentido hacia Caseros cuando sufrió el despiste y posterior tumbo, debido a la aparición sorpresiva de una moto sin luces que circulaba en sentido contrario.

Una ambulancia de San Justo trasladó al herido al Hospital J. J. de Urquiza, donde el médico de Policía diagnosticó lesiones leves.

