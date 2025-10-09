Femicidio de Daiana: la conducta violenta del acusado y las llamadas entre ambos

El femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, conmocionó a la comunidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, donde todos se conocen. Su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza dentro de un aljibe, en una zona rural del pueblo.

El principal acusado es Gustavo Norberto Brondino, de 55 años, conocido como “Pino”, un productor y contratista rural que fue detenido el domingo tras un operativo policial en su vivienda. En el lugar se incautaron tres carabinas, que serán sometidas a peritajes para determinar si una de ellas fue el arma utilizada en el crimen.

Daiana era la tercera de cinco hermanos, trabajaba junto a su padre en tareas rurales y recientemente se había recibido de perito clasificadora de granos. Sus allegados la describen como una joven alegre, activa y soñadora.

Daiana Magalí Mendieta

“Él estaba enloquecido por ella”

El vínculo entre Daiana y Brondino era conocido por algunas personas del entorno más cercano. Según relató una amiga, “ella frecuentaba con este hombre. Él estaba enloquecido por ella”.

La amiga agregó que Daiana se había puesto de novia recientemente y que su entorno la notaba feliz: “Se la veía mejor que nunca, reluciente”. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que el vínculo anterior con Brondino había sido “tóxico y clandestino”, consignó Clarín.

“Él decía que si no iba a ser suya, no iba a ser de nadie. Se veían a escondidas porque él tenía mujer y esto era algo prohibido”, contó y amplió: “Acá es común que hombres mayores se relacionen con chicas jóvenes del campo. Es algo que muchos naturalizaron”, expresó otra vecina.

Llamadas y movimientos sospechosos

Fuentes judiciales confirmaron que hubo llamadas entre ambos antes de la desaparición de Daiana. Además, las cámaras de seguridad registraron la camioneta Toyota Hilux de Brondino circulando cerca de la vivienda de la joven la noche previa al crimen.

Los investigadores sostienen que los celos habrían sido el motivo desencadenante del femicidio. Las pericias en curso buscan establecer la cronología exacta de los hechos y determinar si Brondino actuó solo.

Gustavo Brondino

El sospechoso fue detenido en su casa de calle Córdoba 390, donde intentó quitarse la vida frente a los policías que participaron del operativo. La rápida intervención del personal evitó el desenlace fatal.

Actualmente, Brondino permanece detenido e incomunicado. En las próximas horas será imputado formalmente por femicidio, además de enfrentar cargos por resistencia a la autoridad y abuso de arma de fuego, según precisaron fuentes judiciales consultadas por Elonce.

Una comunidad movilizada

El crimen de Daiana Mendieta generó una profunda conmoción social. Vecinos, familiares y amigos organizan una nueva concentración en la plaza principal de Mansilla para exigir justicia.

“Era una chica con muchos sueños. No podemos aceptar más que esto siga pasando”, expresó una allegada.

La fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la investigación, ordenó nuevas pericias balísticas y la reconstrucción del recorrido del acusado en las horas previas al hecho. La causa se encuadra como homicidio agravado por mediar violencia de género.

Mientras tanto, el pueblo de Mansilla sigue marcado por el dolor y la indignación ante un nuevo femicidio que refleja una realidad persistente en muchas localidades rurales del país. Elonce