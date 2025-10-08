Caseros: Vencimientos de octubre en caja municipal

Hasta el lunes 13 de octubre se encuentran al cobro en Caja Municipal el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, el Plan de Pavimentación de calles, la Tasa General Inmobiliaria (TGI), y los Terrenos de Viviendas Municipales.

En relación a este último vencimiento, quienes aún no hayan adherido al Plan de Pagos, se los convoca a adherir al mismo para la cancelación de los terrenos en el marco de la Ordenanza Nº 421, dirigiéndose a la Oficina de Catastro Municipal de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.

Se recuerda que los días y horarios de atención de la Caja Municipal son lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

