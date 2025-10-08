Caseros: Jornada “Escuchar también es cuidar”

En el marco del mes de la Salud Mental, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) de la Municipalidad de Caseros invita a participar de la Jornada “Escuchar también es cuidar”.

Este organismo promueve y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, es por ello que nos resulta fundamental trabajar en la construcción de entornos respetuosos y seguros reflexionando, aprendiendo y fortaleciendo los lazos de cuidado que nos unen.

El evento se realizará el día MARTES 21 DE OCTUBRE a las 18:00 HS en el Centro Cultural “Margarita Thea”. Estará destinado a referentes institucionales y público en general interesado en la temática. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ 1UiohKaEp4doepa27 o de manera presencial en el Área NAF de la Municipalidad de Caseros.

Las actividades contarán con la participación especial de la Crio. y Lic. en Psicología, PAULA MARTINEZ, y del Lic. en enfermería y Secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER, ARIEL BLANC.

Esta convocatoria será un espacio para compartir, reflexionar y dialogar sobre lo valiosa que es la escucha.

La jornada ha sido declarada de Interés Municipal según el Decreto Nº82/25 del Departamento Ejecutivo Municipal.

Comparte esto: Twitter

Facebook

