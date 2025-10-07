Tres heridos tras choque entre dos autos en la ruta 11

El siniestro ocurrió pasada la 1 de la madrugada en el kilómetro 163 de la ruta 11, cuando colisionaron un Citroën y un Fiat Siena. Tres ocupantes fueron derivados al hospital de Gualeguay con lesiones de diversa consideración.
Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este martes sobre la ruta nacional N°11, a la altura del kilómetro 163. El siniestro vial involucró a dos vehículos, un Citroën y un Fiat Siena.
Según se informó, el hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas y motivó la intervención inmediata de personal policial, bomberos y del servicio de emergencias médicas. Como consecuencia del impacto, tres personas que se desplazaban en los rodados resultaron con lesiones y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital San Antonio de Gualeguay.
Asistencia y traslado de los heridos
Al llegar al lugar, los efectivos constataron importantes daños materiales en ambos vehículos y asistieron a los ocupantes que presentaban golpes y cortes producto del fuerte choque. Los equipos de rescate trabajaron para inmovilizar a los heridos y asegurar la zona, mientras se interrumpía parcialmente el tránsito en la ruta para permitir las tareas de auxilio.
Fuentes policiales precisaron que los tres lesionados fueron derivados al nosocomio local para recibir atención médica y quedar en observación, aunque ninguno de ellos revestía riesgo de vida.
Elonce