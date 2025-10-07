Concepción del Uruguay: Secuestran moto abandonada por tentativa de robo

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaría Cuarta de la Jefatura Departamental Uruguay intervino esta mañana tras el hallazgo de una motocicleta presuntamente abandonada, en un hecho que apunta a una tentativa de robo o descarte del rodado.

Alrededor de las 07:00 horas, efectivos policiales fueron comisionados a la intersección de las calles Presidente González y 31 del Oeste Sur ante la alerta de una motocicleta abandonada en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo de una motocicleta marca Honda modelo Twister 250 CC, de color blanco con detalles en marrón, con dominio colocado.

Tras consultar el sistema de registro, se pudo establecer quién era el propietario del rodado. Si bien la motocicleta no registraba un pedido de secuestro al momento de la consulta, presentaba evidentes signos de manipulación forzada, indicando una posible acción delictiva.

Debido a que el rodado se encontraba cubierto de rocío, se determinó la no intervención del personal de la Sección Rastros de la Policía Científica. Se procedió a realizar el acta única correspondiente, se tomaron las fotografías de rigor y se labró el inventario antes de efectuar el secuestro y traslado de la motocicleta.

El rodado quedó a disposición de la Fiscalía en turno para determinar las circunstancias exactas del hecho y si se trató de una tentativa de robo que no llegó a ser denunciada.

