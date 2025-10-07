Tiempo en Entre Ríos: este martes las mínimas llegarán a los 8°C

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes habrá buenas condiciones climáticas en la provincia pero estará muy fresco. En ese marco se anuncia que las temperaturas mínimas llegarán a los 8 grados.

Así estará el clima este martes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 8 grados de mínima y 24 grados de máxima. El cielo estará algo nublado por la mañana y despejado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 8 grados de mínima y 23 grados de máxima. En estas localidades se espera un cielo algo nublado durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 7 grados de mínima y 22 grados de máxima. Allí se anuncia un martes con cielo despejado. Ahora