Gualeguaychú: El joven hombre encontrado sin vida enfrentaba una denuncia por abuso

Una denuncia por abuso podría haber motivado el suicidio del hombre de 33 años hallado en el Parque Unzué. Su identidad.

En las primeras horas de la tarde de este domingo, mientras se corría la segunda edición del Ironman, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el Parque Unzué, en la zona que une el puente Méndez Casariego con el velódromo.

El fallecido no contaba con documentación, por lo que inicialmente no pudo ser identificado.

Sin embargo, fuentes de la investigación confirmaron que, a través del sistema de huellas dactilares, en la autopsia realizada este lunes, se estableció que se trataba de David Alejandro Do Santo, de 33 años, con domicilio en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre enfrentaba una denuncia por presunto abuso sexual a una niña en el Conurbano bonaerense, situación que podría haber sido determinante en la decisión de quitarse la vida.

De hecho, familiares de la menor denunciante realizaron posteos en las redes sociales solicitando información sobre el paredero del hombre. (R2820)