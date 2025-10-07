Concepción del Uruguay: La UCR departamental recibió al candidato Darío Schneider

El candidato a Diputado Nacional por la lista 502 de la ALLA y actual Ministro de Planeamiento, Darío Schneider, visitó la ciudad de Concepción del Uruguay, donde fue recibido en el Comité Departamental de la UCR por su presidente, Silvio Gallay, junto a dirigentes de toda la región.

Durante el encuentro que se dio en el marco de las elecciones del próximo 26 de octubre, Schneider destacó la importancia de la participación ciudadana y convocó a la militancia a redoblar los esfuerzos para promover el voto.

“No dejemos la mesa servida para que vuelvan a gobernar los que destruyeron nuestra provincia y nuestro país. Participar es la mejor forma de defender lo que logramos y seguir construyendo una Argentina y una Entre Ríos mejor”, expresó el actual Ministro.

En su mensaje, Schneider también recordó el estado en el que se encontraba la provincia al asumir el gobierno y subrayó el trabajo realizado en materia de inversión pública y eficiencia en la gestión de los recursos.

“Es un orgullo recibir a Darío en nuestro comité y acompañar a un equipo que demuestra gestión, transparencia y compromiso con los entrerrianos. Estamos convencidos de que el radicalismo tiene mucho más para aportar y Darío lo seguira haciendo desde el Congreso de la Nación», expresó el diputado provincial Silvio Gallay.

Seguidamente agregó “No se trata de una elección más, sino de defender valores y una forma de hacer política. Darío representa a una generación que entiende que gobernar es gestionar con resultados”.

Acompañaron la actividad el Diputado Nacional Atilio Benedetti, la dirigente provincial Felicitas Rodríguez, los intendentes de 1° de Mayo, Basavilbaso, Herrera y Comuna Tala, así como concejales y funcionarios locales, dirigentes y militantes políticos de todo el espacio.

