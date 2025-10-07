Caso Daiana Mendieta: primeras imágenes de las pericias en lugar de hallazgo de un cuerpo

Investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, en el marco de la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años desaparecida desde el pasado viernes.

El cuerpo fue encontrado dentro de un aljibe en la zona rural conocida como Los Zorrinos, a pocos kilómetros del lugar donde el domingo había sido hallado el automóvil Chevrolet Corsa Classic de la joven, abandonado con las llaves puestas, lo que había encendido las alarmas de las autoridades y familiares.

Hallazgo e investigación en Gobernador Mansilla (foto Elonce)

Según confirmaron fuentes oficiales a Elonce, el hallazgo se produjo en un camino rural apartado, cercano al club de campo El Silencio y paralelo a la Ruta Nacional 12, en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

“Se confirma el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un aljibe, aunque aún no se ha determinado oficialmente la identidad”, informó a Elonce el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien se encuentra en el lugar junto al fiscal de la causa, Sergio Saliski.

El operativo y las primeras pistas

Elonce accedió a imágenes que muestran cómo el procedimiento es desarrollado por personal policial y de Criminalística, con la supervisión del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.

El operativo cuenta con la participación de 60 efectivos, drones, canes rastreadores y agentes de distintas áreas de seguridad.

Las tareas previas fueron coordinadas por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, quienes ordenaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre los teléfonos celulares y los vehículos secuestrados.

Un detenido en la causa

En el marco de la investigación, un hombre de 55 años, conocido en el pueblo bajo el alias de “Pino”, fue detenido el domingo a la madrugada por resistirse a un allanamiento. El sospechoso residía a solo un kilómetro del domicilio de la joven y habría mantenido contacto con ella poco antes de su desaparición, informó el jefe de Policía del Departamento Tala, Pedro Silva.

“Se trata de una persona con la que la víctima tenía algún tipo de vínculo. En su poder se secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux blanca”, indicó Silva.

El procedimiento se realizó en un galpón alquilado por el sospechoso ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, dentro del casco urbano de Gobernador Mansilla.

